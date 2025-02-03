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Erciyes Kayak Merkezi'nde Misafirlere Kesintisiz Hizmet

Erciyes Kayak Merkezi'nde Misafirlere Kesintisiz Hizmet
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Erciyes Kayak Merkezi, misafirlerinin keyifli bir deneyim yaşaması için 24 saat aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Kar Ezme Ekibi, pistleri en iyi hale getirmek için sabaha kadar mücadele ediyor, gelen misafirlere en iyi hizmeti sunmayı hedefliyor.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, gelen misafirlerin daha keyifli vakit geçirmeleri için çalışmalar 24 saat aralıksız yürütülüyor.

Türkiye'de kış turizminin önemli noktalarından olan Erciyes Kayak Merkezi'nde misafirlerin keyifli vakit geçirmeleri için tüm çalışmalar aralıksız devam ediyor. 4 giriş kapısı bulunan ve toplamda 112 kilometre uzunluğunda 41 piste sahip olan merkezde, gündüz çalışmalarının yanı sıra Erciyes A.Ş. Kar Ezme Ekibi tarafından sabaha kadar süren çalışmalarda pistler de hazır hale getiriliyor. Kar Ezme Ekibi, toplamda 6 makine ile hem pistlerin kalınlığını kaybetmemesi hem de daha sağlıklı pistler hazırlamak için sabaha kadar mücadele veriyor. Yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Erciyes A.Ş. Kar Ezme Ekibi personeli Hasan Karalök, "Şu an hali hazırda 6 makinemiz var ve 6 operatör arkadaşımızla birlikte çalışmaktayız. Misafirlerimizin kullandığı pistlerimizi sabaha en iyi şekilde hazırlamak için bizim de sabaha kadar mücadelemiz devam ediyor. Burada 41 tane pistimiz var. Erciyes Kayak Merkezi'nde 4 farklı bölgemizde sabaha kadar ekiplerimiz mücadele vermektedir. Bu şekilde çalışıp pistlerimizi hazırlıyoruz. Gelen misafirlerimize en iyi şekilde hizmet verebilmek için arkadaşlarımla birlikte en iyi pisti çıkarmaya çalışıyoruz. Bölgelerimizde bozulan pistleri en ince ayrıntısına kadar düzeltiyoruz. Burada düzgün olmayan pistlerde her türlü tehlikesi olabilir. Kayakların çeliklerinin düzgün bir şekilde pistte olması lazım. Biz pistleri hazırlamazsak her türlü sıkıntı olabilir. Onun için gelen misafirlerimizin her türlü en iyi şekilde kullanabilmesi için biz sabaha kadar mücadelemizi veriyoruz. Kar yağışı olduğu zaman pistlerimizi mümkün olduğu kadar muhafaza etmeye çalışıyoruz ki pist kalınlığımız artsın. Misafirlerimiz de daha keyifli bir şekilde pistlerimizi kullansın diye mevcut olan karı pistte tutmaya çalışıyoruz. Sabaha kadar gerekirse 2-3 defa bunun üzerinden geçiyoruz ki yağan karımızı kaçırmayalım diye" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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