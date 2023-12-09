Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor. Erciyes Dağı'nda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, dağ genelinde beyaz örtü oluşturdu. Turizmciler sezon öncesi yağıştan memnun.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nda akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Aralıklarla yağış etkisini artırırken, dağ geneli de beyaz örtüyle kaplandı. Yaklaşık 15 santimi bulan kar kalınlığı yağışı turizmcileri sezon öncesi sevindirirken, meteorolojiden alınan bilgilere göre yağışın aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - KAYSERİ