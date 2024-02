Erciyes Kayak Merkezi'nde JAK Timleri Güvenliği Sağlıyor

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te pistlerin güvenliğini Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sağlıyor. Ekipler, kayak sırasında yaralanan kayakçılara anında müdahale ederken JAK ekipleri 2023 yılında bin 200 olaya anında müdahale etti.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timleri, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan ve 112 kilometrelik 41 pistin bulunan Erciyes Kayak Merkezi'nde mesailerini sürdürüyor. 3 bin 917 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı'nda zorlu şartlarda mesailerini sürdüren ekipler, pistlerin güvenliğini sağlarken, kayak sırasında kaza yapan kayakçıların imdadına yetişiyor. Kar motoru, UTV, kar üstü araçlar ve son teknoloji endüstriyel dağcılık malzemeleri ile çalışmalarını sürdüren ekipler, kayakçıların güven kaynağı oluyor.

Erciyes Kayak Merkezi'nde Kayseri 2. JAK Tim Komutanı olarak görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Korhan Tomruk, arama kurtarmayı kapsayan her olayda vatandaşların hizmetinde olduklarını söyleyerek, "Jandarma Komando Arama Kurtarma Tim Komutanlığı'nın kuruluş tarihi 2000 yılındadır. 2000 yılında Erciyes Jandarma Karakol Komutanlığı'na konuşlandırılmıştır. 2018 yılında 2 tim olarak teşkil edilerek, Erciyes Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevine devam etmektedir. Amacımız; Erciyes Dağına zirve tırmanışı yapan ve orada yaralanıp, mahsur kalan vatandaşları tahliye etmektir. Ayrıca Erciyes Kayak Merkezi'nde düşüp, yaralanan vatandaşlarımızın ilk müdahalelerini yaparak, kar üstü motorlarıyla sağlık kuruluşlarına sevkinin sağlanmasıdır. JAK'ın görev ve alanları sadece Kayseri ili değil, tüm illeri de kapsayacak şekildedir. Ayrıca Kayseri'nin komşu illeri de olan Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir illerinde arama kurtarma ekiplerinin yetersiz kaldığı durumlarda Valiliklerin talebiyle JAK Tim Komutanlıkları buradan takviye edilerek, oradaki olaylara müdahale edebilecek, imkan ve kabiliyetlere sahiptir. Ülkemiz Doğu Anadolu Fay Hattı, Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Ege Grabeni gibi deprem üretebilecek fay hatlarının üzerine kurulmuştur. Biz bunların bilincindeyiz. Aldığımız eğitimler, gördüğümüz kurslar Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bize gönderilen ekip ve malzemelerle birlikte hem depremde arama kurtarma he mahsur kalanların kurtarılması hem çığda arama kurtarma gibi birçok olaylara müdahale ederek, vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Bizler Türkiye genelinde meydana gelebilecek, her türlü doğal afetlere karşı her zaman hazırız. Bizlerde bunun bilincindeyiz" şeklinde konuştu. 2023 yılı içerisinde bin 200 olaya müdahale ettiklerini dile getiren Tomruk, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 11 ili kapsayan depremde bizler arama kurtarma olarak, görevlendirildik. İlk görev yerimiz Gaziantep Nurdağı, akabinde İslahiye ilçesi ve daha sonra oradaki görevlerimize müteakip Hatay ilinde görevlendirildik. Oradaki çalışmalarımızı yaptıktan sonra tekrardan Kayseri'ye geri döndük. 2023 yılında Erciyes Dağı zirve tırmanışı yapan ve pistlerde düşüp yaralanan yaklaşık bin 200 kişiye müdahale ettik. Bunların içerisinde yine geçen sene Eylül ayında Polonya asıllı bir vatandaşın Erciyes Dağı'na zirve yapmak için tek başına çıktığı ve 3 bin 600 rakımda mahsur kaldığı Uluslararası Acil Yardım Merkezi'nin bizlere bildirmesiyle tespit edildi. Bizler onun için süratle hazırlandık. Yaklaşık 10 saat süren bir çalışmayla dağcının mahsur kaldığı yerden güvenli bölgeye tahliyesini sağladık. Erciyes Kayak Merkezi'nde ekipman ve sayı olarak yeterliyiz. Yaklaşık 2 buçuk milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Erciyes Kayak Merkezi'nde 2. JAK Timi olarak görevliyiz. Yetersiz kaldığımız durumlarda Ankara ilinde konuşlu bulunan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı JAK Birlik Komutanlığı'ndan takviye ekip görevlendirilerek, buradaki görevlerimizi yerine getirmekteyiz." - KAYSERİ