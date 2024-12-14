Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu başladı.

Kış turizmi ve kayakseverler için önemli yere sahip olan Erciyes Kayak Merkezi'nde bu yıl kar yağışlarından dolayı sezon erken açıldı. Yağışlarla ve suni karlama ile birlikte kar kalınlığının kaymaya uygun seviyeye geldiği Erciyes'e vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kayak merkezleri arasında Erciyes'in ilk sırada olduğunu söyleyen Muhammed Bilal Arvasi, "7 yıl kayak yaptım ve son 4 yıldır da board yapıyorum. Ben Erzurum'da kaydım, Uludağ'da kaydım ve bir tek Kars'a gitmedim. Gittiğim dağlar arasında en iyisi Erciyes. Hem pist hem kapı çokluğu dolayısıyla. Gerek acemilere gerekse profesyonel olmasa da ileri seviyelerdeki arkadaşlara hitap edebilen güzel bir dağ. Bu sebepten dolayı da Erciyes'i tercih ediyorum. Yeni başlayanlar için özellikle vazgeçilmez olan yer Tekir Kapı ve biz de buradayız şu an. Daha sonrasında zaten Ottoman var, Divan var. Oraların hem manzaralarıyla olsun hem bolkarlarıyla olsun Türkiye'de tavsiye edebileceğim ilk üç dağın ilk sırasında Erciyes" dedi.

Yine Erciyes'e kaymaya gelen Recep Karaoğlan da, "Ben Kayseri'de yaşıyorum ve 4-5 yıldır da kayak yapıyorum. Burası muazzam. Uludağ olsun, diğer kayak merkezleri olsun hepsinden çok farklı. Hem ulaşımda hem pistte mükemmel bir yer. Herkese de tavsiye ediyorum. Hem yerli hem yabancı turistler akın akın geliyorlar buraya. Bugün çok güzel bir yoğunluk var hafta sonu olduğu için" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ