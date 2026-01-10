Haberler

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu: Binlerce kişi akın etti

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu: Binlerce kişi akın etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hafta sonunu değerlendiren binlerce yerli ve yabancı turist, Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'e akın etti. Güzel havada kayak yapmanın keyfini çıkaran ziyaretçiler, Erciyes'in sunduğu muhteşem manzarada kaymanın tadını çıkardılar.

Hafta sonunu fırsat bilen binlerce yerli ve yabancı turist Erciyes'e akın etti.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Hafta sonu ve güneşli havayı fırsat bilen binlerce yerli ve yabancı turistte Erciyes'e akın etti. Dünya'nın en iyi 25 kayak merkezi listesine Türkiye'den giren tek merkez olan, 112 kilometrelik pist uzunluğu, 19 mekanik tesis ve 41 farklı pistiyle dünya standartlarında hizmet veren Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen kayakseverler, güzel havada kayak yapmanın tadını yaşadı.

Erciyes'e gelen yerli turistlerde güzel havada Erciyes'te kayak yapmanın çok keyifli olduğunu söyleyerek, herkesi dağa beklediklerini dile getirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor

İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz

Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar

Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
Sezen Aksu karantinaya alındı

Sezen Aksu karantinaya alındı
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek

5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz

Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
ABD merkezli X'ten dikkat çeken hamle! İran bayrağını değiştirdi

ABD merkezli X'ten İran'ı kızdıracak hamle