Erciyes Kayak Merkezi, Hafta Sonu Binlerce Turisti Ağırladı

Türkiye'nin en önemli kış sporları merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi ; hafta sonu binlerce misafire ev sahipliği yaptı.

112 kilometrelik pistleriyle Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahip Erciyes, yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Hafta sonu güzel havayı fırsat bilen turistler, Erciyes'e akın ederek kayak yapmanın tadını çıkardı. Misafirlerine her zorluğa uygun pistleriyle hizmet veren Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen bazı vatandaşlar da türküler eşliğinde halay çekerek hem kendilerine hem de izleyenlere güzel anlar yaşattı.

Herkesi Erciyes'e davet eden Alican Irak, "Kar yağdı, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün Erciyes'teyiz, yerimizi aldık. Herkesi Erciyes'e kayağa bekleriz. Tavsiye ediyoruz, inanılmaz derecede yoğun" dedi. - KAYSERİ