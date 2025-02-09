Bahçeli: Tedavi sürecimin sonuna yaklaştım, hızla iyileşme sürecine girdim

Sağlık durumu nasıl? Bahçeli açıklamayı bizzat kendi yaptı
Öcalan'dan terör örgütüne mektup: PKK'yı ben kurdum, ben dağıtıyorum

Öcalan'ın terör örgütüne yazdığı mektup basına sızdı
Netanyahu: Filistinliler devletlerini kendi toprakları yerine Suudi Arabistan'da kurmalı

Filistinliler için adres gösterdiği ülkeden Netanyahu'ya sert tepki
Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı

Boykot falan dinlemeyip dualar eşliğinde Burger King açtılar

Erciyes Kayak Merkezi, Hafta Sonu Binlerce Turisti Ağırladı

Erciyes Kayak Merkezi, Hafta Sonu Binlerce Turisti Ağırladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahip olan Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu güzel havayı fırsat bilerek kayakseverlere ev sahipliği yaptı. Yerli ve yabancı misafirler, pistlerde keyifli anlar geçirirken, bazıları da türküler eşliğinde halay çekerek eğlenceli anlar yaşadı.

Türkiye'nin en önemli kış sporları merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi ; hafta sonu binlerce misafire ev sahipliği yaptı.

112 kilometrelik pistleriyle Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahip Erciyes, yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Hafta sonu güzel havayı fırsat bilen turistler, Erciyes'e akın ederek kayak yapmanın tadını çıkardı. Misafirlerine her zorluğa uygun pistleriyle hizmet veren Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen bazı vatandaşlar da türküler eşliğinde halay çekerek hem kendilerine hem de izleyenlere güzel anlar yaşattı.

Herkesi Erciyes'e davet eden Alican Irak, "Kar yağdı, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün Erciyes'teyiz, yerimizi aldık. Herkesi Erciyes'e kayağa bekleriz. Tavsiye ediyoruz, inanılmaz derecede yoğun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı

Süper Lig'in eski yıldızından bomba itiraf: Wanda ile ilişki yaşadım
'Lojistik kralı'na gizli kayıt gözaltısı! Eşini takip ettirip şantaj yaptı

'Lojistik kralı'na gizli kayıt gözaltısı! Dedektif tutup şantaj yaptı
Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek

Kulisleri hareketlendiren Berat Albayrak iddiası
Bakan Şimşek: Vatandaşımız hayat pahalılığından şikayette haklı

Bakan Şimşek'ten ezber bozan açıklama: Vatandaşlarımız haklı
Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı

Turabi durdurulamıyor! Bakanlığın erişim engeline yeni şarkıyla yanıt
Michy Batshuayi, ilk maçında ortalığı birbirine kattı

İlk maçında ortalığı birbirine kattı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.