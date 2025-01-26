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Erciyes Kayak Merkezi Hafta Sonu Binlerce Turisti Ağırladı

Erciyes Kayak Merkezi Hafta Sonu Binlerce Turisti Ağırladı
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes, sömestr tatili nedeniyle yerli ve yabancı binlerce turistin ilgisini çekiyor. Kayak tutkunları, pisti doldurarak keyifli bir tatil geçiriyor.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes, hafta sonu binlerce turisti ağırlarken pistler turistlerle doldu taştı.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Yabancı turistlerin yanı sıra sömestr tatili ile birlikte yerli turistlerin de yoğun olarak tercih ettiği Erciyes'te binlerce turist kayak yapmanın keyfini çıkarıyor. Tatilin mükemmel geçtiğini ifade eden Murat Çetinkaya; "Kayseri mükemmel, kayak merkezi mükemmel, her şey mükemmel. Memnunuz. Erciyes Kayak Merkezi'ni herkese tavsiye ediyoruz" dedi. Ankara'dan sömestr tatilini değerlendirmek için Erciyes'e geldiklerini dile getiren Demet Eroğlu da; "Ankara'dan çocuklarla beraber sömestr tatilini değerlendirmek için geldik. İlk defa geldik buraya ama çok güzel, çok beğendik. Çocukların da ilk deneyimi oldu. Gayet keyifli geçiyor. Kesinlikle tavsiye ediyoruz, bizden sonra birçok arkadaşımız da gelecektir" diye konuştu. Erciyes'in küçük misafirleri Haydar Miraç Çetinkaya ile Ecem Eroğlu da kayak yapmayı çok sevdiklerini kaydetti.

112 kilometre pistiyle Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahip olan Erciyes; yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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