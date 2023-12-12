Erciyes Hurdacılar Derneği Genel Kurul Toplantısı

Erciyes Hurdacılar, Geri Dönüşümcüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 6 Ocak'ta genel kurul yapacak. Toplantıda yönetim ve denetim kurulu raporları oylandıktan sonra yeni üyeler seçilecek.

Erciyes Hurdacılar, Geri Dönüşümcüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 6 Ocak'ta genel kurul yapacak.

6 Ocak Cumartesi günü bir restorantta yapılacak genel kurul toplantısı saat 14.00'te başlyacak. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 20 Ocak Cumartesi günü yine saat 14.00'te yapılacak. Genel kurulda yönetim ve denetim kurulu raporları oylandıktan sonra, yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri seçilecek. - KAYSERİ