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Erciyes Dağı'nda Kayak Sezonu Başladı, 200 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Erciyes Dağı'nda Kayak Sezonu Başladı, 200 Bin Ziyaretçi Ağırladı
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı, sezon açılışından bu yana 200 bin turisti ağırladı. Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, sezonun erken açılmasından duyulan memnuniyeti vurguladı.

Yurt içi ve yurt dışından binlerce turisti ağırlayan Erciyes Dağı, 2 hafta önceki sezon açılışından bu yana 200 bin kişiyi ağırladı. Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, "Buradaki herkes sezonun erken açılmasından dolayı gayet memnun" dedi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nda kayak sezonu 2 hafta önce açıldı. 112 kilometre pist uzunluğu ve 19 mekanik tesisi ile Erciyes Dağı, 20 Kasım'daki sezon açılışıyla ziyaretçi akınına uğradı. Yurt içi ve yurt dışından özellikle hafta sonları dağa gelen kayakseverler, kayak yapmanın tadını çıkarıyor.

"Buradaki herkes sezonun erken açılmasından dolayı gayet memnun"

Sezonu bu sene erken açtıklarını belirten Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu "Yeni sezon öncesinde de çok güzel bir tablo oluştu. Erciyes'imiz zaten kartpostal gibi bir dağ. Sezonu da 30 Kasım'da açmış olmanın verdiği bir keyfi yaşıyoruz. Buradaki herkes sezonun erken açılmasından dolayı gayet memnun. Şu ana kadar ilgi de çok yüksek. İnsanlar burayı özlemişlerdi. Bu sene karın erken yağması ile insanların aklına kayak erken düşmüş oldu. Geçtiğimiz hafta sonu 70 bin misafir ağırladık. Sezonun açıldığı günden bu yana da toplamda 200 bin civarında bir misafirimiz oldu. Hem bizler hem otelciler olarak hepimiz çok mutluyuz. Sezon erken açıldığı için uzun bir kayak sezonumuz olacak. Erciyes'e yurt içinden ve yurt dışından misafirlerimizi bekliyoruz. Çok geniş pistlerimiz var ve Türkiye'nin en büyük kayak merkeziyiz. Bu anlamda hem yeni başlayacaklara, hem öğreneceklere hem de uzmanlar için herkese hitap eden bir kayak merkezi. 4 farklı giriş noktası olan, birbiriyle bağlantılı pistler, 112 kilometre pistlerimiz ve 19 mekanik tesisimiz ile herkes kendine göre bir şey bulabilecek" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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