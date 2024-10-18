Erciyes Dağı'nda İlk Kar Yağışı

Erciyes Dağı, yağan karla beraber beyaza büründü.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Aralıklarla sabaha kadar süren kar yağışının ardından dağ; 2 bin 200 rakımdan zirveye kadar beyaza büründü. Erciyes'te İşletmecilik yapan Halil İbrahim Kahvecioğlu, "Yılın ilk karı yağdı, sizlere Hacılar Kapı'dan sesleniyorum. İnşallah sezonun güzel geçmesini bekliyoruz ve siz değerli misafirlerimizi bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ