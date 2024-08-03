Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'in kayınpederi hayatını kaybetti
Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'in kayınpederi Dursun Alemdar hayatını kaybetti. Alemdar'ın cenazesi; yarın Levent Barbaros Hayrettin Paşa Cami'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'in kayınpederi Dursun Alemdar hayatını kaybetti.
Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'in kayınpederi Dursun Alemdar hayatını kaybetti. Alemdar'ın cenazesi; yarın Levent Barbaros Hayrettin Paşa Cami'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. - KAYSERİ