Erciyes, 12 Ay Turizmin ve Sporun Merkezi Olacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu'nun incisi Erciyes'i 12 ay turizmin ve sporun merkezi haline getirmek amacıyla önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, "Bu çalışmalarımızdan biri olan ve yeni sezona hazırlanan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi projemiz yeni donatıları ile birlikte turizmin amiral gemisi Erciyes'imizin cazibesini arttıracak" dedi.

Kadim kent Kayseri'nin sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın yanı sıra doğal güzellikleri ve yer altı zenginlikleri ile turizm merkezi haline gelmesi yönünde önemli projelere imza atan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi ülke turizminin gözdesi Erciyes'i 4 mevsim sporun merkezi haline getirecek çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

" Erciyes'imiz her boyutuyla yaz ve kış sezonu sporlarına hazır olacak"

Bu kapsamda profesyonel ve amatör sporun yeni gözdesi olma potansiyeline sahip Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan çalışmalara dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, " Erciyes'in eteklerinde 1850 metre rakımda hizmet veren Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'mizde hizmet veren futbol sahalarına ek olarak yeni sahaların ve donatıların yapım çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyoruz. Erciyes'imiz her boyutuyla yaz ve kış sezonu sporlarına hazır olacak" dedi.

Büyükkılıç, Erciyes'i 12 ay sporun merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Her türlü spor dalına hizmet verecek, tam donanımlı tesisleri ile profesyonel ve amatör sporcuların gözdesi olacak bir Erciyes'ten söz ediyoruz. Yüksek İrtifa Kamp Merkezimiz uluslararası boyutta, takımlarımızın yurt dışına gitmek zorunda olmadan Erciyes'imizde kamp yapabileceği ve konaklayabileceği her türlü imkanı sunan bir tesis. Merkezimizde 6 adet futbol sahamız hazır ve 2 adet de yapılmakta olan sahamız var, toplam 8 adet futbol sahası hizmet verecek. Diğer taraftan çok amaçlı spor salonu, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, atletizm pisti ve fitness merkezi ile dört dörtlük bir spor hizmeti sunacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç'tan Bakan Özhaseki'ye teşekkür

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediye başkanlığı döneminde Erciyes Master Planı'nı hayata geçirerek Erciyes'in ülke ve dünya turizmde önemli bir merkez haline gelmesinde büyük bir katkısı olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye de teşekkür etti.

Erciyes'i turizmin amiral gemisi olarak nitelendiren Büyükkılıç, "Turizmin amiral gemisi Erciyes, dünyaya örnek olacak bir yerel yönetim işletmesi modeliyle 12 ay sporun merkezi, turizmin gözdesi olacak" dedi. - KAYSERİ