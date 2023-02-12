Ercişli kadınlar depremzedeler için kolları sıvadı

Van'ın Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesindeki kadınlar depremzedelerin en çok ihtiyacı olan umumi gıda maddesi olan ekmek yapmak için kolları sıvadılar.

Van'ın Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesindeki kadınlar depremzedelerin en çok ihtiyacı olan umumi gıda maddesi olan ekmek yapmak için kolları sıvadılar.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından vatandaşların yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalar tüm Türkiye'de olduğu için Erciş ilçesinde de devam ediyor. Ercişli kadınlar, depremzedelere katkı sunmak amacıyla imkanları dahilinde hamur yapıp tandırı yakarak ekmek pişiriyor. Günün ilk ışıklarıyla tandırın başına geçen kadınların pişirdiği ekmekler özenle poşetlenip deprem bölgesine gönderilmek üzere yetkililere teslim edildi.

Çelebibağı Mahalle Muhtarı Seyithan As, "Ülkemizde eşi benzeri görülmemiş bir deprem yaşandı. Çok ciddi bir facia oldu. Bu faciadan dolayı öncelikle ülkemize, milletimize, devletimize geçmiş olsun, ölenlere Allah rahmet etsin, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun. Biz de vatandaş olarak, ülke insanı olarak bölgemize birtakım yardımları ulaştırabilmek için elimizden gelen katkıları sunmaya çalışıyoruz. Az da olsa, çok da olsa bir katkı yapmaya çalışıyoruz. Mahallemizde çok duyarlı bayanlarımız var. Bu bayanlarımız gerçekten onlara bölgemizde yaşanan bu faciadan dolayı onlara ekmek, su ellerinden ne gibi katkı geliyorlarsa şu anda tandırda ekmek yapıyorlar. Bölgemize ulaştırmak için bayanlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bu kadar duyarlı olmalarından dolayı çok duyarlı davranıyorlar. Bayanlarımızdan da Allah razı olsun, ellerine kollarına sağlık olsun" diye konuştu.

"2011 yılında biz de deprem yaşadık"

Ekmek yapan Özlem Yürek ise "2011'de biz de deprem yaşadığımız için deprem yaşayanları en iyi biz anlıyoruz. Biz de kendi elimizden geldikçe ekmek yapıyoruz. Özellikle hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin, yaralılara da Allah hayırlı şifalar versin inşallah. Kalanlara da Allah sabır versin. Allah onların yar ve yardımcısı olsun. Buradan da onlara geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. Rabbim bir daha böyle felaketler göstermesin inşallah" dedi. - VAN