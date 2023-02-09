Erciş'ten deprem bölgesine vefa yardımı

Van'ın Erciş ilçesinde kaymakamlık ve belediye öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

2011 depreminin yaşandığı Erciş'te vefa örneği gösteren vatandaşlar elinden geldiğince yardım kampanyasına destek oluyor. Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların getirdiği elektrikli soba, kullanılmamış kıyafet, battaniye, gıda, su ve kişisel hijyen malzemeleri, 12 Dev Adam Kapalı Spor Salonu'nda toplanarak burada ise gönüllüler tarafından paketlenerek tırlar ve kamyonlara yüklendikten sonra deprem bölgesine gönderiliyor.

Yardım koordinasyon merkezinden görevli Erciş Ağaç ve Demir İşleri Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Rıdvan Fener, deprem yaşanan bölgelere erzak yardımında bulunmak üzere görevli olduklarını belirterek, "2011'de Erciş depremini yaşadığımız için oradaki insanların halini en iyi biz anlıyoruz. Erciş halkı olarak biz bu taşın altına elimizi değil vücudumuzu koyduk, devletimizin yanındayız. Erciş Kaymakamlığı ile koordineli bir şekilde yardım kampanyamız devam ediyor. Duyarlı halkımızı yardım kampanyasına davet ediyoruz. Deprem bölgesine ulaştırılmak üzere 10'un üzerinde yardım tırı çıktı, şu an 2 tır daha var ve onları da dolduracağız. Erciş'te şu an 3 yerde yardım toplama merkezi kurulmuştur. Biz tüm Türkiye'nin yanındayız. Herkese geçmiş olsun" dedi.

Yardım toplama merkezinde gönüllü çalışan Fırat Sağlam ise daha önce deprem yaşadıklarını hatırlatarak, "Gönüllü olarak burada çalışmaktayım. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sınıf arkadaşım da şu an Kahramanmaraş'ta depremi yaşamış. Allah tüm depremzedelerin yar ve yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı. - VAN