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Erciş'teki mezarlıklarda bayram temizliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Erciş'teki mezarlıklarda bayram temizliği

Van'ın Erciş Belediyesi yıl boyunca düzenli olarak yaptığı mezarlık bakım ve temizlik işlerini Kurban Bayramı öncesi yoğunlaştırdı.

Van'ın Erciş Belediyesi yıl boyunca düzenli olarak yaptığı mezarlık bakım ve temizlik işlerini Kurban Bayramı öncesi yoğunlaştırdı.

Erciş Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, vatandaşların ahirete intikal eden yakınlarının kabirlerini temiz ve huzurlu bir ortamda ziyaret edebilmeleri için ilçedeki mezarlıklarda geniş çaplı temizlik çalışması yapıyor. Kabir ziyaretlerinde, mezarlıklarda temiz görünüm, yeşil alan ve daha rahat bir ortam oluşturulması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Mezarlıklar Müdürlüğü, Kurban Bayramı arifesine kadar mezarların dip temizliği, ot biçme, genel mezarlık temizliği ve ilaçlama çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Vatandaşların mezar sulaması için de muslukların bulunmadığı alanlara su şebekesi bağlantısı kuracağı bildirildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mezarlıklar Müdürlüğü Kurban Bayramı Van Yerel Haberler

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