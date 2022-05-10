Erciş'te yağmur ve dolu yağışı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erciş'te yağmur ve dolu yağışı

İhlas Haber Ajansı - Murat Kalkan - Yerel
 - Güncelleme:

Erciş'te yağmur ve dolu yağışı Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

VAN (İHA) - Erciş'te yağmur ve dolu yağışı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Bir haftadan bu yana ara ara devam eden yağmur yağışı bugün şiddetini arttırdı. Dolunun da etkili olduğu ilçede hayat olumsuz etkilendi. Birçok yerde su birikintisi oluşurken, yağışların yarın etkisini kaybedeceği belirtildi.

İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Yerel

Van, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title