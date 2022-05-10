Erciş'te yağmur ve dolu yağışı
İhlas Haber Ajansı - Murat Kalkan - Yerel
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Erciş'te yağmur ve dolu yağışı Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
VAN (İHA) - Erciş'te yağmur ve dolu yağışı
VAN - Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Bir haftadan bu yana ara ara devam eden yağmur yağışı bugün şiddetini arttırdı. Dolunun da etkili olduğu ilçede hayat olumsuz etkilendi. Birçok yerde su birikintisi oluşurken, yağışların yarın etkisini kaybedeceği belirtildi.
İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Yerel