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Erciş'te silahlı saldırıda yaşamını yitiren hastane görevlisi son yolculuğuna uğurlandı

Erciş'te silahlı saldırıda yaşamını yitiren hastane görevlisi son yolculuğuna uğurlandı
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Van'ın Erciş ilçesinde dün düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden hastane çalışanı Emrah Budak, gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Van'ın Erciş ilçesinde dün düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden hastane çalışanı Emrah Budak, gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Erciş Şehit Rıd Van Çevik Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan 3 çocuk babası Budak'ın (42) cenazesi, Alkanat Mahallesi'ndeki evine getirilerek helallik alındı. Ardından mahalledeki cami avlusuna getirilen Budak için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazının ardından Alkanat Mahallesi'ndeki aile mezarlığına getirilen Budak gözyaşları ve dualar eşliğinde defnedildi.

Cenaze törenine Van Valisi Ozan Balcı, Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, Budak'ın ailesi, yakınları, kurum amirleri ve mesai arkadaşları katıldı.

Olayın geçmişi

Van'ın Erciş ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 kişi arasında kavga yaşanmıştı. Kavganın ardından şikayet üzerine gözaltına alınan Aydın Tokay, dün sağlık kontrolü için Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne getirildiği sırada husumetlisi G.D.'nin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. G.D.'nin çevreye rastgele ateş etmesi sonucu vurularak ağır yaralanan hastanede çalışanı Emrah Budak da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekiplerince ayağından vurulup etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan G.D.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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