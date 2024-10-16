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Erciş'te Şehit Muhtar Mehmet Şefik Doğu İçin Mevlit Okutuldu

Erciş'te Şehit Muhtar Mehmet Şefik Doğu İçin Mevlit Okutuldu
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Van'ın Erciş ilçesinde, terör örgütü tarafından şehit edilen muhtar Mehmet Şefik Doğu için mevlit okutuldu. 16 Ekim 2016 tarihinde Latifiye Mahalle Muhtarlığı görevini yürütürken saldırıya uğrayan muhtar için düzenlenen mevlide Erciş'in kamu yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Murat Karaloğlu, şehidin aziz hatırasını yad ederek ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Van'ın Erciş ilçesinde mahalle muhtarlığı görevini yaparken terör örgütü tarafından şehit edilen muhtar Mehmet Şefik Doğu için mevlit okutuldu

16 Ekim 2016 tarihinde Erciş Latifiye Mahalle Muhtarlığı görevini yürütürken terör örgütü mensupları tarafından evinin önünde düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Muhtar Mehmet Şefik Doğu için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Erciş Vanyolu Camisi'nde düzenlenen mevlide Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Zafer Akkaş, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Geniş, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, ilçe protokolü, şehit muhtarın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlit programı sonrası şehidin ailesi ve vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Karaloğlu, aziz şehitlerin, milletin gönlünde daima yaşayacaklarını, milletçe şükran ve minnetle yad edileceklerini belirterek, şehide Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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