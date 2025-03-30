Erciş'te Ramazan Bayramı Coşkusu
Van'ın Erciş ilçesinde Ramazan Bayramı namazı için camiler doldu. Vatandaşlar, sabah erken saatlerde camilere akın ederek, imam hatibin vaazını dinledikten sonra bayram namazını eda etti ve bayramlaştı.
Van'ın Erciş ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'ın Erciş ilçesinde bayram namazı için sabahın erken saatlerinde vatandaşlar camilere akın etti. Vanyolu Camisi'nde buluşan vatandaşlar, cami imam hatibinin vaaz kürsüsünde günün anlam ve önemi belirten vaazı dinledi. Vaaz sonunda cemaat dua edip bayram namazını eda etti.
Cami imam hatibi tarafından bayram hutbesinin okunmasının ardından vatandaşlar cami içinde ve cami dışında bayramlaştı. Kaymakam Murat Karaloğlu ve Ticaret Odası Başkanı Murat İzgi de cemaatle bayramlaştı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel