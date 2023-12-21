Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen tiyatro etkinliği kapsamında 'Peter Pan Kara Korsana Karşı' adlı oyun sahnelendi. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu ve eşi Gamze Karaloğlu da çocuklarla birlikte oyunu izledi.

Erciş'te "Peter Pan Kara Korsana Karşı" oyunu sahnelendi

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde "Peter Pan Kara Korsana Karşı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Van Valilik, Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesi işbirliği ile çocuklar için düzenlenen tiyatro etkinliği devam ediyor. Erciş Atakan Çelik Kültür Merkezinde sahnelenen "Peter Pan Kara Korsana Karşı" tiyatro oyununa çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Eğlenceli vakit geçiren çocuklara Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu ve eşi Gamze Karaloğlu da eşlik ederek oyunu izledi.