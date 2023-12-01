Erciş'te muhteşem gün doğumu

Van'ın Erciş ilçesinde sabahın ilk saatleri ile kızıla çalan gökyüzü görenleri hayran bırakıyor. Turuncu, sarı ve kırmızının uyumu ile oluşan kartpostallık gün doğumu görüntüsü vatandaşları büyüledi.

Erciş'te gün doğumu mest etti

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde sabahın ilk saatleri ile kızıla çalan gökyüzü görenleri hayran bırakıyor.

Turuncu, sarı ve kırmızının uyumu ile oluşan kartpostallık gün doğumu görüntüsü vatandaşları büyüledi. Ortaya çıkan manzara apartmanların arasından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınırken, bulutları kızıla boyayan güneş ışıklarının manzarası ise kendine hayran bıraktı.