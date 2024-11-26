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Erciş'te Kış Lastiği Yoğunluğu

Erciş'te Kış Lastiği Yoğunluğu
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Türkiye'de 1 Aralık'ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde Van'ın Erciş ilçesindeki oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor. Sürücüler, kış lastiklerini taktırmak için lastikçilere akın etti.

Türkiye'de 1 Aralık'ta başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulama öncesi Van'ın Erciş ilçesindeki oto lastikçilerde yoğunluk oluştu.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor. 1 Aralık'ın yaklaşması, Türkiye genelindeki hava şartları ve meteorolojinin kar uyarısı yapması ile sürücüler oto lastikçilere akın etti. Yaşanan yoğunluğu atlatmak için fazla mesai yapan lastikçiler, kış lastiğinin kazaların önlenmesinde ve yakıt tüketiminin azaltılmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Kış lastiğinin önemini vurgulayan lastik ustası Yılmaz İnci, "1 Aralık itibariyle zorunlu kış lastiği değişimi başlayacaktır. Ondan dolayı bir yoğunluk içerisindeyiz. Gelen müşterilerimizin yazlık lastiklerini söküp kışlık lastiklerini en güzel şekilde takıyoruz. Malumunuz bu sene kış biraz erken başladı. Kar yağışı biraz erken başladı. Ondan dolayı bir yoğunluk içerisindeyiz. Araç sürücüleri geliyor, lastiklerini değiştiriyoruz. Bir olumsuzluk yaşamamaları için en güzel şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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