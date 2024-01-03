Van'da Şehit Ensari Soner İlkokulu Gazze için yardım kampanyası düzenledi

Van'ın Erciş ilçesindeki Şehit Ensari Soner İlkokulu tarafından Gazze yararına yardım kampanyası düzenlendi.

Şehit Ensari Soner İlkokulu aile birliği tarafından Gazze yararına düzenlenen yardım kampanyasında toplanan nakdi yardımlar, Kızılay Erciş Şubesine teslim edildi. Banka dekontu Erciş Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler ve Okul Müdürü Halis Özdaş tarafından Kızılay Erciş Şube Başkanı Kurbani Özdaş'a teslim edildi. - VAN