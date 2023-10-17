Erciş'te atık plastik geri dönüşüm kutuları yerleştirildi Van'ın Erciş ilçesinde atık oluşumunun azaltılması ve atıkların kaynağında ayrıştırılarak çevreye ve ekonomiye kazandırılması için başlatılan çalışmalar çerçevesinde 20 adet atık plastik geri dönüşüm kutusunun montajı yapıldı.

Erciş'te atık plastik geri dönüşüm kutuları yerleştirildi

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde atık oluşumunun azaltılması ve atıkların kaynağında ayrıştırılarak çevreye ve ekonomiye kazandırılması için başlatılan çalışmalar çerçevesinde 20 adet atık plastik geri dönüşüm kutusunun montajı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının başlatmış olduğu "Sıfır Atık Projesi" ile Erciş Belediyesi ilçe genelinde sistemli bir şekilde geri dönüşüm çalışmaları yürütüyor. Erciş Belediyesi, Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığıyla ortak yürüttüğü çalışma çerçevesinde, Sahilkent Mahallesi'nde 20 adet atık plastik geri dönüşüm kutusunun montajını yaparak hizmete sundu.

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri içinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakılmasını hedefleyen Erciş Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü geri dönüşüm çalışmaları ile doğaya verilen zararın sona ermesi hedefleniyor.