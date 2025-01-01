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Erciş'te 2025'in ilk bebeği Halil İbrahim oldu

Erciş'te 2025'in ilk bebeği Halil İbrahim oldu
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Van'ın Erciş ilçesinde 2024 yılının ilk bebeği 2025'in ilk dakikalarında dünyaya gelen Halil İbrahim oldu.

Van'ın Erciş ilçesinde 2024 yılının ilk bebeği 2025'in ilk dakikalarında dünyaya gelen Halil İbrahim oldu.

Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ile birlikte önce çarşı esnafını ziyaret edip yeni yıllarını kutladı, daha sonra trafik uygulamalarının yapıldığı noktalarda emniyet ve jandarma mensuplarını ziyaret etti. Güvenlik güçlerinin yeni yılını tebrik eden Karaloğlu, çikolata ikram ederek yeni yıllarını kutladı. Kaymakam Karaloğlu, "2025 yılana gireceğimiz bu saatte şehrimizin farklı noktalarında gerek emniyet birimlerimiz, gerek jandarma birimlerimiz görev yapıyor. Bugün burada insanlar yeni yılını kutlarken, siz de insanların, toplumun huzur ve sükünet içerisinde bu güzellikleri yaşayabilmesi için fedakarlık ederek gece gündüz demeden çalışıyorsunuz. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. 2025 yılının Erciş'imize, Van'ımıza, memleketimize sağlıkla sıhhatle dolu bir yeni bir yıl olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi ziyaret ederek hastane çalışanlarının ve hastaların yeni yılını kutlayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Karaloğlu, gün içinde doğan bebeklerin ailelerine hediye takdim ederken 2025'in ilk bebeği Halil İbrahim'e ise çeyrek taktı. Yeni doğan bebekleri kucağına alıp severek, "Hayırlı olsun Rabbim devletine milletine hayırlı evlatlar eylesin" dedi.

2025'in ilk dakikalarında 2 kilo 530 gram ağırlığında normal doğumla dünyaya gelen Hudeyda ve Sibel Cengiz çiftinin 1. çocuğu, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde dünyaya geldi. Cengiz çifti ilk çocukları olması hasebiyle bereketli olsun diye Halil İbrahim ismini verdi.

Halil İbrahim'in annesi Sibel Cengiz, "Erciş Devlet Hastanesinde doğum yaptım, bu yılın ilk çocuğu olduğu için Kaymakam Bey buraya geldi, bizi ziyaret etti bizi çok mutlu etti. Allah onun ayağına taş değdirmesin. Allah yardımcısı olsun, bugün benim en mutlu günüm, benim ilk çocuğum, kucağıma aldım çok mutluyum, doğumda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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