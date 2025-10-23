Erciş'te 2011 Depremi Anıları ve Kurtarma Çalışmaları

Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011 tarihinde yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremde enkaz altından sağ çıkan İzzet Batmaz, yaklaşık 17 kişi enkaz altından ölü olarak çıkardıklarını söyledi.

2011 yılında Van'ın Tabanlı Mahallesi merkezli meydana gelen 7.2'lik depremde 604 kişi hayatını kaybetmiş, bin 966 kişi yaralanmıştı. Deprem özellikle Erciş ilçesinde çok fazla hissedilmiş ve yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olmuştu.

Enkaz altından çocuklarının yardımıyla çıkarılan İzzet Batmaz, Seyyid Muhammet Mezarlığındaki yakınlarının kabrini ziyaret ederek dua okudu. Bulundukları binada canlı yayındayken yıkıldığını ifade eden İzzet Batmaz, enkazdan çıkarıldıktan sonra hiç vakit kaybetmeden çevresindekileri ve akrabaları enkazda çıkarmaya çalıştığını söyledi. Yıkıntıların altından çıkarıldıktan sonra gördüğü manzaranın çok kötü olduğunu dile getiren İzzet Batmaz, "2011 depreminde ben de bir radyo yayıncısı olarak enkaz altından çıkarıldım. Çocuklarımın bağırmasıyla enkazda olduğumu söyledim, gelip hemen beni enkazdan çıkardılar. Enkazdan çıktıktan sonra yol boyunda yıkılan binalarda cesetlerin olduğunu gördüm. Bu cesetleri çıkarırken bir haber aldık, ailemizden birçok insan enkaz altında kalmış, hemen ailemize koştuk. Yaklaşık 17 kişiyi enkazdan ölü olarak çıkardık. Çevredeki tüm insanlara yardıma koştuk ve onların yaralarını sarmaya çalıştık" dedi.

"Sağ olsun devletimiz ve milletimiz el ele verip seferber oldular" diyen Batmaz, şöyle devam etti:

"Kısa süre içerisinde çadırlar, konteynerler kuruldu ve kış mevsimiydi. Kış mevsiminde yaklaşık 3 bin konut 6 ay içerisinde hızlı bir şekilde yapılarak evleri yıkılan insanlara dağıtıldı. Bu konuda devletimize müteşekkiriz. Allah devletimizi var etsin. İnşallah bundan sonra bu depremler olmaz, insanlar ölmez, temennimiz o olsun." - VAN