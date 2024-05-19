Erciş'te 19 Mayıs Bayrak Yürüyüşü Düzenlendi

Van'ın Erciş ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 19 Mayıs bayrak yürüyüşü düzenlendi.

Erciş'te 19 Mayıs bayrak yürüyüşünde metrelerce uzunlukta Türk bayrağı taşıyan gençler, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla katılan vatandaşlar, bando takımı eşliğinde Vanyolu Caddesi'nde bulunan İlçe Tarım Müdürlüğü önünden başlayarak Kaymakamlık binası önüne kadar yürüdü.

Yürüyüşte, Kaymakam Murat Karaloğlu devletin ve milletin her zaman 18 yaşında olduğunu belirterek, "Millet var oldukça devlet de var olacaktır" dedi.

Yürüyüşe, Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, kurum amirleri, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Yürüyüş programı, Kaymakamlık önünde toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - VAN