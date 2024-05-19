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Erciş'te 19 Mayıs Bayrak Yürüyüşü Düzenlendi

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Van'ın Erciş ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen 19 Mayıs bayrak yürüyüşünde gençler Türk bayraklarıyla yürüdü. Yürüyüşe Kaymakam Murat Karaloğlu ve diğer yetkililer de katıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 19 Mayıs bayrak yürüyüşü düzenlendi.

Erciş'te 19 Mayıs bayrak yürüyüşünde metrelerce uzunlukta Türk bayrağı taşıyan gençler, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla katılan vatandaşlar, bando takımı eşliğinde Vanyolu Caddesi'nde bulunan İlçe Tarım Müdürlüğü önünden başlayarak Kaymakamlık binası önüne kadar yürüdü.

Yürüyüşte, Kaymakam Murat Karaloğlu devletin ve milletin her zaman 18 yaşında olduğunu belirterek, "Millet var oldukça devlet de var olacaktır" dedi.

Yürüyüşe, Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, kurum amirleri, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Yürüyüş programı, Kaymakamlık önünde toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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