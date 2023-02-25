Erciş'e gelen depremzedelere Erciş Belediyesi'nden yardım eli Yerel Haberler Van'ın Erciş Belediyesi, ilçeye gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Van'ın Erciş Belediyesi, ilçeye gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen ve Türkiye'yi yasa boğan asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Depremden etkilenerek Van'ın Erciş ilçesine yerleşen depremzedeler, Erciş Belediyesi tarafından yalnız bırakılmıyor. Belediye tarafından kurulan ekipler, depremzedelerin kaldığı evleri tespit ederek temel ihtiyaçları karşılıyor. - VAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Türkiye Van Yerel Haberler

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