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Ercan Tunç, Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Seçildi

Ercan Tunç, Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Seçildi
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Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti'nin 2. Olağan Genel Kurulu'nda Ercan Tunç oy birliğiyle yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Tunç, gazetecilerin sorunlarının çözümü için çalışacaklarını belirtti.

Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti'nin (IÇGC) 2. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Ercan Tunç, oy birliğiyle yeniden başkan seçildi.

Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı Cemiyet merkezinde gerçekleşti. Tek liste ile gidilen genel kurulda, divana sunulan liste oy birliğiyle kabul edildi. Yapılan genel kurul sonunda Başkan Tunç yeniden seçilerek güven tazeledi.Seçim sonrası birlik ve beraberliğin önemine değinen Başkan Tunç, "Gazetecilerin sorunlarının çözülmesi noktasında durmadan çalışacağız. Bütün meslektaşlarımız ile birlikte Iğdır'ın her alanda gelişmesi, büyümesi ve tanıtımı içinçaba sarf edeceğiz. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşen görevi yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız. Kongreye katılım sağlayarak destek veren bütün üyelerimize teşekkür ederim" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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