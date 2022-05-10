Erasmus öğrencileri Çorumlu obasında ağırlandı

ÇORUM (İHA) - Çorum Belediyesi tarafından gençlere yönelik olarak yapılan Çorumlu Obası, Gençlik Kamp Merkezi Erasmus öğrencilerini ağırlanarak 4 farklı ülkeden gelen yabancı uyruklu öğrencilere kentin kültürel varlıkları tanıtıldı

Lise düzeyi Erasmus projesi çerçevesinde farklı ülkelerden Çorum'a gelen 25 öğrenci öğretmenleriyle birlikte Çorumlu Obası Gençlik Kamp Merkezini ziyaret etti. Öğrenciler Türk Kültürünün günümüze taşındığı obada ebru ve çeşitli kurslara katıldı. Türk'le özdeşleşen klasik okçuluk ve oklu sporlar konusunda bilgi aldılar, Türk Kültürüne ait kıyafetleri denediler.

İspanya, Polonya, Yunanistan ve Romanya'dan gelen öğrencilere Dünyanın merkezine hoş geldiniz Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Kadeş barış antlaşmasının imzalandığı topraklardasınız. Bu toprakların 8 bin yıllık bir medeniyet geçmişi var. Üretim anlamında da bölgenin en önemli sanayi kenti. Her şeyden önemlisi sevginin, barışın ve muhabbetin kenti Çorum. Gittiğiniz yerlere bizlerden selam götürmenizi sizlerden istirham ediyoruz" dedi.

Çorum'da bir hafta kalacak öğrenci ve öğretmenler ise, Türk kültürü ve Çorum'u tanıdıklarını ifade ederek sıcak yaklaşımları ve kendilerine gösterilen ilgiyi çok güzel bulduklarını ifade ettiler.

Etkinlik sonrası Çorumlu Obası Gençlik Kamp Merkezinde Osmanlı yemeği olan İskilip Dolmasını tadan yabancı öğrenci ve öğretmenler, tüm ikramlar ve leblebi hediyeleri için Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve emeği geçenlere teşekkür ettiler. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel