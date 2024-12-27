ERASMUS+ KA 171 Personel Bilgilendirme Toplantısı Erzurum'da Gerçekleştirildi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Dış İlişkiler Ofisi tarafından ERASMUS+ KA 171 Personel Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Yükseköğretim alanındaki ortak ülkelerle öğrencilerinin kişisel gelişimlerini ve istihdam edilebilirliklerini desteklemek, akademik personellerin mesleki gelişimine katkı sunmak ve uluslararasılaşmayı sağlamak amacıyla hayata geçirilen ERASMUS+ KA 171 Programı hakkında akademisyenleri bilgilendirmek amacıyla düzenlenen toplantıya ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Eyüphan Manay ve akademisyenler katıldı.

Programın açılışında konuşan Prof. Dr. Manay, ETÜ'nün ERASMUS+ KA 171 Programının akademisyenlerin yurtdışındaki bağlantılarını güçlendirmesi ve ETÜ'nün Avrupa dışındaki ülkelerin yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği yapması açısından önemine dikkat çekti.

Manay'ın ardından konuşan Rektör Bülent Çakmak ise yurtdışı akademik faaliyetlerinin önemini vurgulayarak sunulan imkanlardan azami ölçüde faydalanılması gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Dış İlişkiler Ofisi Personelleri Öğr. Gör. Dr. Uğur Ayık, Öğr. Gör. Eren Özbek ve Fatih Karti, ERASMUS+ KA 171 Programının detaylarını paylaşarak konuya ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. - ERZURUM