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Erasmus K210 Projesinin İkinci Aşaması Belçika'da Gerçekleşti

Erasmus K210 Projesinin İkinci Aşaması Belçika'da Gerçekleşti
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Erasmus K210 projesinin ikinci ayağı Belçika'nın Grimbergen şehrinde, Türkiye, Belçika, Portekiz ve Bulgaristan okullarının katılımıyla gerçekleştirildi. Proje kapsamında açık hava eğitimi üzerine önemli eğitimler verildi.

"Outdoor Learning Local to Global" isimli Erasmus K210 projesinin ikinci ayağı Belçika'da gerçekleştirildi.

Belçika-Portekiz- Bulgaristan ve Türkiye'den okulların katıldığı Erasmus K210 projesi Belçika'da gerçekleşiyor.

Türkiye'den Erzurum'un Hınıs ilçesinde yer alan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunun dahil olduğu Erasmus K-210 numaralı projenin 2. ayağı Belçika'nın Grimbergen şehrinde gerçekleşti. Okuldan 5 öğretmen; Belçika da yer alan "GO! atheneum Grimbergen" okulunda Okul dışı eğitim konusunda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen akademik araştırmalar ve yeniliklerin neler olduğu konusunda eğitime katıldı.

Belçika ulusal ajansı tarafından 60 bin euro ile hibelendirilen projede Türkiye-Belçika-Portekiz-Bulgaristan'dan öğretmenler Açıkhava eğitimine yönelik tüm aşamaları öğrenecekler.

Projenin 3. ayağında ise Erzurum'un Hınıs ilçesinde yer alan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulundan Portekiz- Bulgaristan-Belçikadan 12 öğretmene 1 hafta boyunca açık hava eğitimi konusunda eğitimler verilerek şehri tanıtacaklar. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bulgaristan Portekiz Türkiye Belçika erzurum Eğitim Yerel Dünya

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