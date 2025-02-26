Erzurum'da 'Kardaş Kömeği' Konferansı Düzenlenecek

"EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti" etkinlikleri kapsamında Er-Vak tarafından 28 Şubat Cuma günü saat 14.30'da Atatürk Üniversitesi Rektörlük binasındaki Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu salonunda Prof.Dr. Betül Aslan'ın sunacağı "Kardaş Kömeği" konulu konferans gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Er-Vak Başkanı Erdal Güzel, 1916-1918 yıllarında Erzurum'un Ruslar tarafından işgali sırasında soydaşlarını unutmayan ve kardeşlerine yardıma gelerek yaraları sarmaya çalışan Bakü Müslüman Cemiyeti Hayriyesi'nin göstermiş olduğu fedakarlıkları unutmadıklarını ifade ederek, yapacakları konferansla bu vefayı hatırlamak ve hatırlatmak düşüncesinde olduklarını söyledi.

Cemiyet-i Hayriye'nin ilk olarak Sahipsiz Müslüman çocukları ve kadınları toplayarak Bakü ve Tiflis' teki yetimhanelere gönderdiğini ifade eden Güzel, yardıma gelen Azerbaycan Türkleri içerisindeki 22 yaşındaki milletvekili Genceli Seyidov'un Erzurum'a gelir gelmez Müslüman kardeşlerinin her ihtiyacına koştuğunu ve Ermenilerin tehditlerine karşı göğsünü siper etmekten çekinmediğini belirterek, Cemiyet-i Hayriyenin Erzurum'a 62 bin telis un, arpa, mercimek, buğday, mısır gibi gıda maddeleri ile 13 bin telis giyecek ve çok miktarda tıbbi malzeme getirdiğini, halkın bilincini artırmak düşüncesiyle dergi gazete ve kitaplar dağıttığını hatırlattı.

Cemiyet-i Hayriye'nin olağan üstü çalışmalarının Rusları ve özellikle de Ermenileri son derece rahatsız ettiğini belirten Güzel,Seyidov ve arkadaşlarının kısa sürede işgalcilerin hedefi haline geldiğini ve Erzurum'da şehit edildikleri söyleyerek, "Kardaş Kömeği" konulu konferansa konuya ilgi duyan tüm vatandaşları beklediklerini belirtti. - ERZURUM