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EPDK atamaları Resmi Gazete'de

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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EPDK atamaları Resmi Gazete'de

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) ile ilgili Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) ile ilgili Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, EPDK 2'nci Başkanlığına Zekeriya Gökşenli, EPDK üyeliklerine ise Muhammed Mustafa İzgeç ve İbrahim Tan getirildi. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Yerel Haberler

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