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Enkazdan sağ çıkarılan kız çocuğu ağabeylerinden içecek istedi

Yerel Haberler

Enkazdan sağ çıkarılan kız çocuğu ağabeylerinden içecek istedi Kahramanmaraş'ta iki kız kardeş, depremin 99. ve 101. saatlerinde enkazdan sağ çıkarıldı.

Enkazdan sağ çıkarılan kız çocuğu ağabeylerinden içecek istedi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta iki kız kardeş, depremin 99. ve 101. saatlerinde enkazdan sağ çıkarıldı. Sedyeye alınan iki kız kardeşten biri, arama kurtarma ekibindeki abilerinden içecek istedi.

Kahramanmaraş merkezi iki depremin ardından yıkılan binalarında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Deprem bölgesinden sevindirici haberler de gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta iki kız kardeş depremin 99. ve 100. saatlerinde enkazdan sağ çıkarıldı. Büyük bir dikkatle sedyeye alınan küçük kızlardan biri, abilerinden içecek istedi. Ardından ambulansa alınan kız kardeşler, hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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