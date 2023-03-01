Enkazdan kurtulan Elif Naz yazdığı notlarla hayata tutunuyor

Deprem felaketinden yaralı olarak kurtulan ancak annesini kaybeden 14 yaşındaki Elif Naz Çil, kendini daha iyi hissetmek için yazdığı notlar ile hayata tutunuyor.

Deprem felaketinden yaralı olarak kurtulan ancak annesini kaybeden 14 yaşındaki Elif Naz Çil, kendini daha iyi hissetmek için yazdığı notlar ile hayata tutunuyor. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren "Elif Naz'ın Başa Çıkma Kartı" başlıklı notların ilk maddesinde "Annemin beni izlediğini düşünüyorum, o hep benim içimde" yazması dikkat çekti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de meydana gelen depreme, Elif Naz Çil ve ailesi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakalandı. Bulundukları apartmanın yıkılmasıyla Elif Naz ve babası Emrah Çil enkazdan birkaç saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. Anne Döne Çil ise hayatını kaybetti. İslahiye Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapılan Elif Naz ve babası, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Vücutlarında kırıklar olan baba-kız tedaviye alındı.

"Yanımda güzel insanlar var"

Annesini kaybettiğini depremin 5'inci günü öğrenen Elif Naz, moralini iyi tutmak için kuzeninin önerisiyle notlar yazdı. "Elif Naz'ın Başa Çıkma Kartı" başlıklı notları hastane yatağının başucuna yapıştıran 14 yaşındaki Çil, sık sık yazdıklarını okuyarak yaşadıklarının etkisinden kendini korumaya çalışıyor. Elif Naz'ın yazdığı notlarda; "Annemin beni izlediğini düşünüyorum, o hep benim içimde", "Günden güne iyileşiyorum", "Yanımda çok güzel insanlar var", "Başımı çevirdiğimde babamı görebiliyorum ve onu sağlıklı görmek çok güzel", "Hareketlerim artıyor, yakında yürüyeceğim", "Yeniden başlamak sevdiklerimle yaptığım planlar ile daha kolay geliyor", "Yemek yapmak, resim yapmak ve dahası" ifadeleri yer alıyor.

Depremde annesini kaybettiğini ancak babası ve o gün şehir dışında olan kardeşiyle kendisinin kurtulduğunu belirten Elif Naz, yakınlarının ve Adana Şehir Hastanesi personelinin desteğiyle kendini toparlamaya çalıştığını anlattı. Hastane çalışanlarının ve ziyaretine gelen yakınlarının kendisine 4 kez doğum günü partisi düzenlediğini söyleyen Elif Naz, kuzeninin önerisiyle bir 'başa çıkma kartı' hazırladığını belirtti.

Yaşadıklarını anlatan Elif Naz, "Ben buraya depremden sonraki ilk gün geldim ve 5 gün sonra annemin vefatını öğrendim. Benim için çok zor gelmişti ilk başta. Nefesimin daraldığını hissettiğim zamanlardı. Kuzenim geldi, bana yardım etti. 'Beraber bunu yazabiliriz' dedi. Özellikle 'Dışından oku' dedi. Kendimi kötü hissettiğim zamanlarda bunu dışımdan okumamı istedi. Bu nedenle yazdım bunu. Özellikle annemin beni izlediğini düşünmek beni ferahlattığından dolayı ilk olarak bunu yazdım" diye konuştu. - ADANA