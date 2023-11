Enkazdan kurtarılan öğretmen öğrencilerine kavuşmak için gün sayıyor

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan ve 14 saat sonra çıkarılan öğretmen Merve Özpınar, tedavisinin tamamlanıp öğrencilerine kavuşmak için gün sayıyor. Öğrencilerini çok özlediğini kaydeden Özpınar, iyileştikten sonra yeniden ilçeye dönerek depremzede öğrencilerin yaralarını sarmak istediğini söyledi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depreme Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yakalanan ve kaldığı enkazın altından 14 saat sonra kurtarılan Fen Bilgisi Öğretmeni 33 yaşındaki Merve Özpınar'ın tedavisi Kayseri Şehir Hastanesinde sürüyor. Depremde 1,5 yaşındaki kızını kaybeden Özpınar, tedavisinin tamamlanmasının ardından deprem bölgesine giderek öğrencileriyle kavuşacağı günün hasretini çekiyor. Yaşadıklarını anlatan Merve Özpınar, "Depremde sallanmanın etkisiyle uyandık ve yatağımızdan kalktık. 3-4 adım attıktan sonra bina zaten yıkılmaya başladı. Yıkılmanın ve çarpmanın etkisiyle baygınlık sürecimiz olmuş. Daha sonra üzerimde duvar, duvarında üzerinde de oğlum, oğlumun yanında da bir kanepe vardı. Oğluma doğal şekilde yaşam üçgeni oluşmuş. Oğlumun sesiyle irkildim ve baygınlık halinden uyandım. Uyandığım zaman enkazda olduğumu ve her şeyi fark ettim. Ben 14 saat sonra çıkartıldım. Çıkarıldıktan kısa bir süre sonrada ambulansla hastaneye götürüldüm. 2 ay yoğun bakım sürecim oldu. Sonrasında fizik tedavilerle buradayız. Okulumuz ve öğrencilerimi özledim. Bir an önce başlamayı bekliyorum. En çok da şehit olan arkadaşlarım Aydan Yıldırım, Mehtap Garip ve hepsine çok rahmet diliyorum. Mekanlarını Rabbim cennet eylesin. Öğrencileri, biz dokunduğu her kalp onlarla birlikte. Bütün şehit öğretmenlerin mekanları cennet olsun. Okul ortamını sabırsızlıkla bekliyorum. Kapıdan içeriye girmem, büyük bir heyecan. Öğrencilerimi bekliyorum. Yeni kalpler, yeni umut, yeni heyecan her birini sabırsızlıkla bekliyorum. Özel durum olarak da yine deprem bölgesinde öğretmenliğe devam edeceğim ve onlar için yapabileceğim her şeyi çok merak ediyorum. Bir an önce hayatı tutacak bir sürü öğrencim var. Onlarla buluşmayı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Çok özel bir mesleklerinin olduğunu kaydeden Özpınar, "Meslektaşlarımın hepsine başarılar diliyorum. Çok özel bir mesleğimiz var. Ben üniversitede 4'üncü sınıftayken, dekan yardımcımız bize, 'Unutmayın doktoru, öğrenciyi ve öğretmeni yetiştirecek olan bizleriz' demişti. Bu da mesleğimiz ne kadar kutsal olduğunu gösteriyor. Her kalbe dokunduğumuzu gösteriyor. O yüzden bütün meslektaşlarıma görevlerinde başarılar diliyorum. Gerçekten kutsal ve önemli bir meslek. Öğrencilerime her zaman söylüyorum, önemli olan insanlık, önemli olan gerçekten karakter. Bunu verebilmek daha sonra dersi sevdirebilmek çok önemli. Benim ilk hedefim kalplere dokunmaktır. Ne mutlu dokunabildiysek" diye konuştu.

"Azmi ve inancı ile kolunun kesilmesinden kurtuldu"

Merve öğretmenin azmi ve inancı sonucu kolunun kesilmesinden kurtulduğunu söyleyen, Kayseri Şehir Hastanesinde görevli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ayşe Güç de, "Merve öğretmen bize sol kolunda yaygın sinir hasarı ve kas ezilme sendromuyla başvurdu. Hastanın gerçekten sinir hasarları ağır. Hastanın azmi, gayreti, tedaviye uyumu sayesinde hastanın sol kolu kesilmekten kurtulmuş durumda. Şu anda kol fonksiyonları iyi durumda. Kola giden 3 tane sinir vardır. Biri iyileşmiş durumda. İkisinde de kısmi iyileşme var. Hastanın azmi, uyumu sayesinde inşallah bu 2 sinirde de iyileşme elde etmeyi bekliyoruz. Hastanın belki biyoloji öğretmeni olması, tıptan biyolojiye yatkın olması, tedaviye uyumunu etkiliyor olabilir. Öğretmen olması, sosyo-kültürel seviyesinin yüksek olması, tedaviye olan inancının yüksek olması da yanıtı etkilemiştir" dedi. - KAYSERİ