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Enkazdan kurtarılan Eymen'in doğum gününü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli kutladı

Yerel Haberler

Enkazdan kurtarılan Eymen'in doğum gününü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli kutladı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilin etkilendiği depremden sağ kurtarılan 6 yaşındaki Eymen'in doğum gününü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının psikososyal ekipleri kutladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilin etkilendiği depremden sağ kurtarılan 6 yaşındaki Eymen'in doğum gününü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının psikososyal ekipleri kutladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok ilde yıkım gerçekleşti. Bu illerden biri olan Gaziantep'te yıkılan evlerden birisi de Karaburç ailesinin evi oldu.

Karaburç ailesi, depremden sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Karaburç ailesinin en küçük ferdi olan Eymen'in doğum günü, depremin gerçekleştiği gün olan 6 Şubat'tı. Enkazdan kurtarılarak hayata yeni bir başlangıç yapan Eymen'in doğum gününü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının psikososyal ekipleri kutladı. Doğum günü kutlamasına; Eymen'in annesi Şerife, babası Hasan Karaburç, 2 ağabeyi ve ablasının yanı sıra diğer depremzede çocuklar eşlik etti. Doğum günü pastalarının kesildiği kutlamada küçük çocuğun mutluluğu gözlerinden okundu. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Gaziantep Aile Yerel Haberler

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