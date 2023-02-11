Enkazdan çıkarılan 2 aylık bebek, kendisini kurtaran görevlinin parmağını hiç bırakmadı

Hatay'da enkaz altından çıkarılan bir bebek, ambulansa alınıncaya kadar kendisini kurtaran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi görevlisinin elini bırakmadı. Cep telefonuna yansıyan görüntüler görenleri duygulandırdı.

Asrın en büyük doğal felaketi olarak kayıtlara geçen depremin etkisinin en etkili hissedildiği Hatay'da çalışmalar devam ediyor. Dünyanın ve ülkenin dört bir yanından gelen gönüllüler ve görevliler çalışmalarına devam ederken Hatay'da kurtarma çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2 aylık bir bebeği kurtardı. 'Allahu Ekber' nidaları ile enkazdan çıkarılan 2 aylık bebek için dışarıda tüm hazırlıklar yapıldı. Enkazdan çıkarılan bebek, ambulansa ulaşıncaya kadar kendisini kurtaran görevlinin elini bir an olsun bırakmadı. İlginç görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. - HATAY