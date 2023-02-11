Enkazdan çıkarılan 11 aylık Berk bebek Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirildi

Deprem bölgelerinde enkaz altından yaralı olarak kurtarılan 51 yaralı ve 45 refakatçi, Adana'dan kalkan askeri uçaklarla İstanbul'a getirildi. Yaralı depremzedelerden 6'sı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine diğerleri ise çevre hastanelere götürüldü. Yaralılar arasında depremin 84'üncü saatinde enkazdan çıkarılan 11 aylık Berk Özdemir de bulunuyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altından kurtarılan yaralıların bir kısmı askeri uçaklar ile büyükşehirlerdeki hastanelere nakledilmeye devam ediliyor. Bu akşam da 51 depremzede, Adana'dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağı ile İstanbul'a getirildi. Yaralı depremzedelerden 6'sı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir hastanesine götürülürken diğer yaralılar da çevre hastanelere sevk edildi. Yaralıların tedavisi, yapılan ilk kontrollerin ardından başladı.

Berk bebek Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirildi

Hatay Antakya'da bulunan Mertkan apartmanının enkazından çıkarılan 11 aylık Berk Özdemir de bu akşam askeri nakliye uçağıyla İstanbul'a getirilen yaralılar arasındaydı. Berk bebeğin kurtarıldığı enkazda bulunan annesi öğretmen Ayşe Özdemir ve ablası 5 yaşındaki Ülkü Özdemir'in ise cenazelerine ulaşılmıştı. Berk bebeği hastane kapısında babası ve yakınlarıyla birlikte Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de karşıladı. Berk bebeğin tedavisine ilk kontrollerin ardından başlandı. - İSTANBUL