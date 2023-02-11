Enkazdan çıkan çocuktan duygulandıran istek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altından kurtarılan küçük bir çocuğun ekiplere, "Abi bir şey diyeceğim. Vazo gibi bir şey var, onu da alın içinde param var. Zaten evimiz de yok, o parayla ev alırız" sözleri yürek burktu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altından kurtarılan küçük bir çocuğun ekiplere, "Abi bir şey diyeceğim. Vazo gibi bir şey var, onu da alın içinde param var. Zaten evimiz de yok, o parayla ev alırız" sözleri yürek burktu.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremlerin ardından afet bölgesinde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz kaldırma çalışmaları sonucunda kimi zaman acı, kimi zaman sevindiren ve umutlandıran haberler gelmeye devam ediyor. O illerden birinde enkaz altından çıkarılan küçük bir çocuğun sözleri yürek burktu. Enkaz altından çıkarılan Rıdvan isimli çocuk görevliye, "Abi bir şey diyeceğim. Siyah bir tane çanta var onun içinde bakugan var. Vazo gibi bir şey var, onu da alın içinde param var. Zaten evimiz de yok, o parayla ev alırız" dedi. - İSTANBUL