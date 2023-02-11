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Enkazdaki 57 yaşındaki kadın 135 saat sonra kurtarıldı

Yerel Haberler

Enkazdaki 57 yaşındaki kadın 135 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da depremde yıkılan binanın enkazında kalan 57 yaşındaki kadın, depremden 135 saat sonra Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve İstanbul Dağcılık ekibi tarafından enkazdan çıkarıldı.

Hatay'da depremde yıkılan binanın enkazında kalan 57 yaşındaki kadın, depremden 135 saat sonra Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve İstanbul Dağcılık ekibi tarafından enkazdan çıkarıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Hatay'da arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. İstanbul Dağcılık ekibiyle ortak yapılan çalışmada Atatürk Bulvarı'nda yıkılan bir binanın enkazında kalan 57 yaşındaki Macide Hakemati, ekipler tarafından akşam saatlerinde depremden 135 saat sonra bulunduğu yerden kurtarıldı. Macide Hakemati, ekipler tarafından ambulansa alınırken, bir kişinin daha canlı olarak enkazdan çıkarılması kurtarma ekibindekiler ve vatandaşları sevindirdi. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Konya Büyükşehir Belediyesi İstanbul İtfaiye Hatay Yerel Haberler

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