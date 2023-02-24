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Enkaz taşıyan hafriyat kamyonlarının oluşturduğu kuyruk havadan görüntülendi

Yerel Haberler

Enkaz taşıyan hafriyat kamyonlarının oluşturduğu kuyruk havadan görüntülendi

Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından yıkılan binaların enkazını taşıyan hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu.

Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından yıkılan binaların enkazını taşıyan hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu. Yüzlerce harfiyat kamyonunun boş alana mekik dokuduğu o anlar drone ile görüntülendi.

Hatay'da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından şehirde bulunan binaların büyük bir kısmı yıkıldı. İlk meydana gelen depremden 19 gün geçmesinin ardından yıkılan binaların bazılarında hala arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bazı binalarda çalışmalar tamamlandı. Kurtarma çalışması biten binalara giren kepçe ve kamyonlar, süratla enkaz kaldırma işlemlerine devam ediyor. Hafriyat kamyonları yükledikleri enkazı şehre yakın bir noktaya taşımak için gün içerisinde defalarca sefer düzenliyor. Kamyonların enkazı boşalttıkları alana giderken oluşturduğu metrelerce kuyruk, drone ile havadan görüntülendi. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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