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Enkaz çalışmalarına destek veren zabıta personelinden 'Türk bayrağı' hassasiyeti

Yerel Haberler

Enkaz çalışmalarına destek veren zabıta personelinden 'Türk bayrağı' hassasiyeti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7; Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası bölgeye destek amaçlı giden Pendik Belediyesi ekipleri, Antakya'da yapılan enkaz kaldırma çalışmaları esnasında yerde bulunan Türk bayrağını fark etti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7; Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası bölgeye destek amaçlı giden Pendik Belediyesi ekipleri, Antakya'da yapılan enkaz kaldırma çalışmaları esnasında yerde bulunan Türk bayrağını fark etti. Çalışmayı durduran ekipler, yerden aldıkları Türk bayrağını temizledikten sonra çalışmalara devam etti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası bölgeye destek amaçlı giden Pendik Belediyesi ekipleri, Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Depremin 11. gününde Antakya Ürgenpaşa Mahallesi Mehmet Duran Caddesi'nde yapılan enkaz kaldırma çalışmaları esnasında, bir iş makinesi operatörü Türk bayrağının yerde olduğunu fark etti. Bunun üzerine Pendik Belediyesi Zabıta ekibi, Türk bayrağını temizleyerek çalışmaların yapıldığı alanın dışına çıkardı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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