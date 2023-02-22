Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan deprem sonrası enkaz altından çıkartılan 14 günlük buzağı koruma altına alındı.

Türkiye'yi 6 Şubat'ta vuran Kahramanmaraş depremlerinin ardından, Hayvanları, Doğayı, İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO) deprem bölgesinde bulunan sokak hayvanlarına yarım için seferber oldu.

Gerek bölgede bulunan sokak hayvanlarına mama ve yem desteğinde bulunan gönüllüler, enkaz altında kalan canları da kurtarma devam ediyor.

Kurtardıkları buzağıya 'Chorlot' adını verdiler

Kahramanmaraş Elbistan'a bağlı Kullar köyünde deprem günü doğan buzağı, 14 gün sonra enkaz altından çıkartıldı. Annesi enkaz altında kalarak ölen buzağı HAYDİKO gönüllüleri veteriner hekimleri tarafından ilk müdahalesinin ardından detaylı tedavisi için Adana'daki özel bir çiftliğe götürüldü. Sağlık durumun şu anlık iyi olan buzağıya 'Chorlot' adı verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan HAYDİKO Yönetim Kurulu üyesi Yasemin Yılmaz, "7 Şubat itibariyle Elbistan'da arama kurtarma çalışmalarına aktif destek vermek ekiplerimizle birlikte çalışmalarımıza başladık. Buraya gelirken ağırlıklı hayvanlara yardım edeceğim diye düşünürken, karşılaştığımız manzara bizleri derinden üzdü. Hayvan veya insan ayırtmadan sahada ihtiyaç olan her şeye elimizden gelen koşmaya çalıştık. Biz genelde kedi ve köpeklere çalışacağımızı umduk. Büyük ölçüde enkaz altından mahsur kalmış tıbbı müdahaleye ihtiyacı olan kurtarılmayı bekleyen klinik ihtiyacı olan bir çok hayvana yardım ettik. Bazen tırmandık, bezen enkazın içine girdik bazen vince çıktık karşımıza ilginç vakalarda çıktı, bunlardan bir tanesi Chorlot oldu. Elbistan'a bağlı bir köyde enkaz altında 14 gün kaldıktan sonra kurtarıldı. Adana'ya götürdük. Veteriner hekim müdahalesini yapıyor umarız yaşatabiliriz " ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ