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Enkaz altından 98 saat sonra kurtarıldı

Yerel Haberler

Enkaz altından 98 saat sonra kurtarıldı 98 saat sonra bu sesi duydu: "Hüseyin, bizi ziyarete geleceksin Kocaeli'ye" Hatay'ın Defne ilçesinde yıkılan binanın enkazında kalan vatandaş, Kocaeli itfaiyesi tarafından 98 saat kurtarıldı.

Enkaz altından 98 saat sonra kurtarıldı

98 saat sonra bu sesi duydu: "Hüseyin, bizi ziyarete geleceksin Kocaeli'ye"

HATAY - Hatay'ın Defne ilçesinde yıkılan binanın enkazında kalan vatandaş, Kocaeli itfaiyesi tarafından 98 saat kurtarıldı. Depremzede sedye ile taşındığı sırada itfaiye erinin, "Hüseyin, bizi ziyarete geleceksin Kocaeli'ye" demesi ise yürekleri ısıttı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından afet bölgelerinde görevlendirilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, enkaz altında yaşam mücadelesi veren bir vatandaşa daha sağ salim ulaştı. Defne'de yıkılan binanın enkazdan ses geldiğini duyan itfaiye ekipleri, isminin Hüseyin olduğu öğrenilen bir vatandaşa ulaştı. 98 saat enkaz altında kalan vatandaş, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Depremzede sedye ile taşındığı sırada itfaiye erinin, "Hüseyin, bizi ziyarete geleceksin Kocaeli'ye" demesi yürekleri ısıttı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kocaeli İtfaiye Hatay Defne Yerel Güncel Haberler

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