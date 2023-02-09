Enkaz altındaki Dua 68 saat sonra dualarla kurtarıldı Yerel Haberler Hatay'da depremde yıkılan binanın enkazında kalan Dua isimli kız çocuğu, depremden 68 saat sonra Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarma ekibindekilerin duaları arasında enkazdan çıkarıldı. Hatay'da depremde yıkılan binanın enkazında kalan Dua isimli kız çocuğu, depremden 68 saat sonra Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarma ekibindekilerin duaları arasında enkazdan çıkarıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Hatay'da arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin gece yürüttüğü çalışmalarda bir apartmanın enkazında Dua isimli kız çocuğuna ulaşıldı. Kurtarma ekibindekilerin "Nasılsın?" diye sordukları Dua, "İyiyim" cevabını verdi. Ekiptekiler büyük sevinç yaşarken, dualar arasında battaniyeye alınan kız çocuğu gece yarısı depremden 68 saat sonra bulunduğu yerden çıkarıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri şu ana kadar 154 kişiyi enkazdan canlı olarak çıkardı. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hatay Yerel Güncel Haberler

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