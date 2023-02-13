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Enkaz altındaki depremzede: "Tozu gördüm moralim bozuldu, onu temizlemek lazım"

Yerel Haberler

Adıyaman'da bina enkazından 110 saat sonra kurtarılan depremzede, kendisini kurtaran ekibe "Tozu gördüm moralim bozuldu, onu temizlemek lazım" dedi.

Adıyaman'da bina enkazından 110 saat sonra kurtarılan depremzede, kendisini kurtaran ekibe "Tozu gördüm moralim bozuldu, onu temizlemek lazım" dedi. Ekip üyesi ise "Tamam, temizlik parasını kendim vereceğim" diyerek depremzede kadına yardımcı olmaya çalıştı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde, Adıyaman'da da çok sayıda bina çöktü. Alitaşı Mahallesi'nde bulunan Akan Apartmanı da depremde yıkılan binalardan biriydi. Apartman sakini Zübeyda Akan, depremden tam 110 saat sonra Erzincan Gençlik Spor Arama Kurtarma ekibi tarafından enkazdan çıkarıldı. Akan'ın, kendisini kurtarmaya gelen ekiple olan diyaloğu ise dikkat çekti. "Tozu gördüm, moralim bozuldu" diyen Akan, ekip üyesinden "Tamam, temizlik parasını kendim vereceğim" cevabını aldı. Bunun üzerine Akan, "Onu temizlemek lazım" diye konuştu. Depremzede kadın, enkazdan çıkarılmasının ardından hastaneye sevk edildi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Adıyaman Yerel Haberler

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