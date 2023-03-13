Enkaz altında sağlam kalan camları tek tek topladı Kahramanmaraş'ta bir gözlükçü, depremle yerle bir olan iş yerinden geriye sağlan sağlam gözlük camlarını elleriyle tek tek topladı.

Enkaz altında sağlam kalan camları tek tek topladı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir gözlükçü, depremle yerle bir olan iş yerinden geriye sağlan sağlam gözlük camlarını elleriyle tek tek topladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 deprem sonrası şehir genelinde bulunan bir çok bina ve dükkan yıkıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları sürürken bir çok esnaf enkazlar arasında geride kalan ürünlerini kurtarmaya çalışıyor. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçesi Egemenlik Mahallesinde Ali Atatanır'a ait gözlük deposu da ikinci depreme dayanamayarak yıkıldı. Binlerce liralık cihazlar ve gözlük camları enkaz altında kaldı. Atatanır enkaz altında kalan ve kırılmayan gözlük camlarını elleriyle tek tek çıkartıyor.

"Gözlük deposu olduğu için baya bir gözlük var"

Dükkan sahibi Ali Atatanır depo olduğu için enkaz altında çok sayıda gözlük camı kaldığını belirtip "Bu bina ikinci depremde yıkıldı, gözlük ve çerçeveler enkaz altında kaldı. Bizde onları çıkarmaya çalışıyoruz, ne çıkarabilirsek artık. Gözlük camlarının çoğu kırılmış ve çizilmiş durumda. Şuan enkazın altı tamamen dereceli gözlük camı. Burası gözlük deposu olduğu için baya bir gözlük var. Biz buradan şehir içi ve çevre illere gözlük camı satışı yapıyorduk" dedi.