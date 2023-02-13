Enkaz altında olan canlıları termal dedektör ile tespit ediyorlar

Deprem felaketinin yaşandığı Hatay'da enkaz altında kurtarılmayı bekleyen insanlar, termal dedektör ile tespit ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği Hatay'da teknolojik imkanlar sonuna kadar kullanılıyor. Termal dedektör ile enkaz altında canlı olup olmadığını belirleyen ekipler, adeta zamanla yarışırcasına sıcaklığın geldiği bölgeye ulaşıyor. Bir enkazın altında ısı tespit eden görevlilerden Erdem Keleş, "Isı kaynağının 20 derece olması kesinlikle yaşam belirtisi. Vücudun uyku moduna geçtiği 17 derece olan hipotermiye kadar bütün ısıları değerlendiriyoruz. Çünkü 6. günden sonra kişi 'Sesimi duyan var mı?' sorusuna tepki veremeyebilir. Biz bu teknolojiyle ısıyı gördüğümüzde arama kurtarma ekiplerine bilgi veriyoruz, onlar da gereken çalışmayı yapıyor" dedi.

"Deprem öldürmüyor, yanlış müdahale öldürüyor"

Deprem sonrası enkaz altında kalanlara doğru müdahale yaşatırken, yanlış müdahalenin ise öldürdüğünü söyleyen Keleş, "Eğitim çok önemli, Türkiye'de afet bakanlığının açılması gerekiyor. Bebeklerin inanılmaz bir metabolizması var. Bebekler 11. güne kadar yaşayabiliyorlar. Kesinlikle inancımızı kaybetmememiz gerekiyor. 13. güne kadar inancımızı kaybetmememiz lazım" diye konuştu. - HATAY